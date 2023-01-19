Президент Євроради Шарль Мішель запевнив, що Євросоюз продовжить посилювати підтримку України.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що наступні тижні стануть вирішальними у війні, тому необхідно продовжити постачання Україні озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мішель заявив на брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Він запевнив, що Євросоюз продовжить посилювати підтримку України.

"Ми хочемо сьогодні запевнити, що ми будемо продовжувати посилювати наші спроможності (щодо підтримки України – УНІАН)", - зазначив він.

Президент Євроради наголосив на необхідності продовження постачання Україні озброєння.

"Тому що наступні тижні стануть вирішальними у цій війні, саме тому потрібні такі рішення", - сказав Мішель.

Він нагадав, що наразі Євросоюз проводить навчання для безпрецедентної кількості українських захисників та захисниць.

"Ви можете покластися на Євросоюз. Ми будемо продовжувати нашу непохитну підтримку. Ми завжди будемо з вами пліч-о-пліч...", - підкреслив очільник Євроради.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, Київ відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель. Під час спільного брифінгу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не тільки чекає на підтримку партнерів у постачанні танків, але й займається власним виробництвом. Президент також додав, що багато країн хотіли б надати Україні танки.

Раніше Шарль Мішель заявляв, що єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки в Україні - виведення військ РФ.

На початку січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Євроради Шарль Мішель та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали третю декларацію про співпрацю ЄС і Альянсу, в якій були враховані ризики з боку Росії. Столтенберг підкреслив, що необхідності зміцнювати підтримку України.

На початку цього року Велика Британія оголосила про постачання ЗСУ своїх основних бойових танків Challanger-2. Лондон також прямо закликав Німеччину наслідувати його приклад, з аналогічним закликом виступила і влада США. 11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard (14 штук за стандартами НАТО).

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