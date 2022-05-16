Агресор пустив в дію вже понад сотню батальйонних тактичних груп.

Військово-політичне керівництво РФ пустило в дію 80% своїх батальйонно-тактичних груп (БТГ) у кровопролитній війні проти українського народу.

Такі цифри навів один з високопоставлених чиновників Пентагону, передає у себе в твіттері американський репортер Джек Детч.

Відомо, що станом на зараз на території України воюють понад сотня (106) батальйонних тактичних груп. У той час, як військово-політичне керівництво країни-агресора планувало залучити у ході вторгнення до 140 БТГ.

Також в Пентагоні заявили про те, що у голови Кремля залишилося "не так вже й багато" військового ресурсу для продовження розв'язаної їх війни.

Водночас, за даними британської розвідки, Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які зібрала в лютому для нападу на Україну. Через що вони навряд чи зможуть значно активізувати наступ на Донбасі протягом наступних 30 днів.

Через шалені втрати окупантів РФ не має живої сили для поповнення своїх військ в Україні. У зв'язку з чим на території тимчасово окупованої Донеччини та Луганщини окупанти планують призивати на службу навіть жінок.

Загальні втрати ворога, за останніми даними нашого Генштабу такі: українська армія ліквідувала 27-м тисяч 700-т загарбників. Ще близько тисячі рашистів взято в полон.

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