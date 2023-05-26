За словами Юрія Ігната, удари почастішали, проте стали не такими масованими, як восени і взимку.

Під час сьогоднішньої нічної атаки росіян не всі цілі вдалося збити через те, що противник застосував різні типи озброєння. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Сьогодні, нажаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом", - сказав він.

За його словами, ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії. Тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики.

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Ігнат зазначив, що росіяни не можуть використати все своє озброєння "під нуль". А ракети "Кинджал" поки бережуть для пріоритетних цілей.

"І "Калібри" і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети "Іскандер" або "Кинджали" - вони виготовляються і прямо "з коліс" доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку", - пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що цієї ночі була вже 13 атака за травень, тобто фактично обстріли здійснюються через день. Майбутні атаки залежатимуть від кількості озброєння, в тому числі дронів-камікадзе, які є в наявності у росіян.

Ракетна атака по Україні 26 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона.

Повітряним силам вдалося збити 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 ударних дрони "Shahed-136/131", 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

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