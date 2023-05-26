Росіяни обстріляли Україну 26 травня зокрема з комплексів С-300 / фото Міноборони РФ

Під час сьогоднішньої нічної атаки росіян не всі цілі вдалося збити через те, що противник застосував різні типи озброєння. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Сьогодні, нажаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом", - сказав він.

За його словами, ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії. Тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики.

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Ігнат зазначив, що росіяни не можуть використати все своє озброєння "під нуль". А ракети "Кинджал" поки бережуть для пріоритетних цілей.

"І "Калібри" і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети "Іскандер" або "Кинджали" - вони виготовляються і прямо "з коліс" доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку", - пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що цієї ночі була вже 13 атака за травень, тобто фактично обстріли здійснюються через день. Майбутні атаки залежатимуть від кількості озброєння, в тому числі дронів-камікадзе, які є в наявності у росіян.

Ракетна атака по Україні 26 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона

Повітряним силам вдалося збити 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 ударних дрони "Shahed-136/131", 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

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