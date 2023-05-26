Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня.

Як йдеться у повідоменні Повітряних сил ЗСУ, цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона:

Відео дня

10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", знищено:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;

23 ударних дрони "Shahed-136/131";

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

"Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні

Нічна атака окупантів

Минулої ночі повітряна тривога лунала тричі. Близько 3 години ночі тривога поширилась по всій країні. Закінчилась вона о 5 ранку. У Дніпрі, Києві та Черкаській області було чути роботу ППО.

На світанку сили ППО збили в небі над Черкащиною "Шахеда". Обійшлось без потерпілих і руйнацій. А в Києві уламки дрона впали на ТРЦ на Оболоні.

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