Цього разу окупанти били по Дніпру, а не Києву.

Ймовірною метою масованої ракетної атаки по Дніпропетровській області минулої ночі було "промацування" і ослаблення української ППО на цьому напрямку. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, українські військові на основі аналізу намагаються передбачати напрямки російських ударів і "передбачити те, що вважаємо адекватним".

"Не завжди це збігається з тим, що у ворога на думці. Але все ж розуміємо, що будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони," – сказала Гуменюк.

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Спікер також зазначає, що концентрований удар саме по Дніпропетровському напрямку, ймовірно, є спробою перевірити, наскільки вразливий цей регіон від повітряних атак.

"Враховуючи, що застосовується різна зброя, це ще раз підтверджує, що ворогу не дає спокою наша ППО", – підкреслила Гуменюк.

Нічна атака на Україну 22 травня - що відомо

Після 3 години ночі на Україну обрушився новий шквал російських ракет і ударних дронів. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом ворог випустив 16 ракет різних типів, з яких вдалося збити тільки 4. А ось дрони були знищені всі - 20.

Основною метою окупантів була Дніпропетровська область. Над територією регіону було збито 4 ракети і 15 безпілотників. Однак були і влучання - по декількох будівлях рятувальників і приватному підприємству. Також постраждали приватні та багатоквартирні будинки.

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