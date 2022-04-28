Так зване "Міністерство оборони" невизнаної "Придністровської молдавської республіки" звернулося до голів місцевих адміністрацій з метою "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу" місцевого контингенту.

У Придністровському регіоні Молдови оголосили проведення воєнних зборів, призов матиме примусовий характер.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Невизнана "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію. В листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори". Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Так, грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів.

"Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер", - заявляють у розвідці.

Також звертається увага, що лист про ці збори датовано 21 квітня.

"Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР" напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - наголошується у повідомленні.

Ескалація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які перебувають на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.

26 квітня влада "ПМР" заявила про вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.