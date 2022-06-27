ISW повідомляє, що начальник Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-полковник Геннадій Жидко керує так званою "спецоперацією" в Україні.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України за ведення війни відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ISW повідомляє, що начальник Головного військово-політичного управління Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.

Крім того, ISW заявляє, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Державна дума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення "повноліття" або закінчення середньої школи, щоб таким чином обійти необхідність проходження військової підготовки призовників.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022:

Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий садочок в Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Ряд європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в замку Єльмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

Полковник пояснив, чому Росія 26 червня обстріляла Київ.

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