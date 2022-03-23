Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, вона вбиває мирне населення і бомбить міста.

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання журналіста про досягнення Путіним цілей в Україні після повномасштабного вторгнення.

"Ну, по-перше, ще немає. Він ще не досяг", - передає слова "правої руки" агресора CNN.

При цьому Пєсков стверджує, що наступ РФ в Україні "йде в суворій відповідності з планами і цілями, які були встановлені заздалегідь".

Раніше в Кремлі допустили використання Росією ядерної зброї у разі виникнення загрози для неї.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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