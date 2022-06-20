Сьогодні ворог випустив 10 крилатих ракет по Одеській області.

У результаті ракетних ударів ворога по Одещині є поранені.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. На жаль, є поранені", - зазначив він.

Голова ОВА також наголосив, що у мережі з'являються повідомлення про виконання "бойових робіт" українськими військовослужбовцями.

За його словами, висвітлення таких дій військових загрожує їхньому життю та ставить під удар виконання самих "бойових робіт".

Марченко закликав дати можливість військовослужбовцям ефективно виконувати свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, ворог випустив по півдню України 14 крилатих ракет.

Чотири ракети були випущені по Очакову, а інші десять - по Одещині.

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