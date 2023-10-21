У Росії нібито призначили нового командувача авіацією після відставки Сергія Суровікіна.

Генерал-полковник Віктор Афзалов став новим командувачем Повітряно-космічними силами Росії замість генерала армії Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Генерал-полковник Віктор Афзалов призначений головкомом Повітряно- космічними силами РФ", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що він нібито зайняв цю посаду після того, як пішов у відставку Сергій Суровікін. Про неї теж офіційно не згадували в Міноборони РФ.

Відсторонення Сергія Суровікіна - подробиці

Після повстання "вагнерівців" Суровікін зник з публічного життя, повідомлялося, що перевіряється його можлива причетність до заколоту. Російські журналісти з'ясували, що Суровікін перебуватиме під домашнім арештом до прийняття рішення про його долю.

4 вересня в мережі з'явилася перша після зникнення фотографія Суровікіна. Тим часом його дані видалили з сайту Міноборони Росія.

15 Вересня з'явилися знімки російського генерала Сергія Суровікіна в Алжирі. У РФ заявляли, що його призначили головою координаційного комітету "СНД" з питань противо-повітряної оборони.

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