За словами Олексія Данілова, зараз підстав для такого рішення немає.

В Україні в разі потреби можуть запровадити воєнний стан, проте зараз її немає.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Апострофу".

Чиновник зазначив, що не хоче лякати українців з цього приводу й запевнив, що відповідні рішення ухвалюватимуться в залежності від обставин у країні.

"Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Щобільше, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну - такого точно не буде. Усі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями, згідно зі своїми повноваженнями, відповідно до того, що на сьогодні має відбуватися", - запевнив він.

Данілов підтвердив збільшення військової присутності РФ поблизу українського кордону, проте воно "не дуже критичне".

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"Ми ясно розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 км від нашого кордону, саме кордону, а не лінії зіткнення з Російською Федерацією. Ми ясно розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені. У нас це все під контролем, і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій щодо цього. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо", - додав він.

Секретар Радбезу вкотре заявив, що Україна не планує звільняти окупований Донбас військовим шляхом через великі втрати, до яких може призвести подібна операція.

Ситуація на кордоні України та РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Автор: Юрій Годован