Росія не зможе без приводу оголосити мобілізацію, оскільки перед цим необхідно ввести воєнний стан. Для цього окупанти можуть використати антитерористичне законодавство.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в YouTube.
За його словами, в Росії існує три ступені терористичної загрози: зелена, жовта, червона. Зараз у прикордонних з Україною областях рівень терористичної загрози жовтий. Йдеться про Бєлгородську, Курську, Брянську та Ростовську області.
Якщо агресор влаштує на своїй території ще один теракт, наприклад, ракетний удар, який нібито буде завдано з української території, це дозволить підвищити ступінь терористичної загрози до червоної. Цей рівень передбачає введення воєнного стану.
Жданов зазначив, що в Росії можуть влаштувати кілька терактів по всій території і почати військову кампанію з мобілізації.
"Згадайте, з чого почалася друга чеченська кампанія - 10 вибухів будинків у Москві і Волгодонську", – нагадав експерт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів, чи витримає Україна оголошену в РФ мобілізацію.