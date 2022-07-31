Це можуть зробити використовуючи антитерористичне законодавство.

Росія не зможе без приводу оголосити мобілізацію, оскільки перед цим необхідно ввести воєнний стан. Для цього окупанти можуть використати антитерористичне законодавство.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в YouTube.

За його словами, в Росії існує три ступені терористичної загрози: зелена, жовта, червона. Зараз у прикордонних з Україною областях рівень терористичної загрози жовтий. Йдеться про Бєлгородську, Курську, Брянську та Ростовську області.

Якщо агресор влаштує на своїй території ще один теракт, наприклад, ракетний удар, який нібито буде завдано з української території, це дозволить підвищити ступінь терористичної загрози до червоної. Цей рівень передбачає введення воєнного стану.

Жданов зазначив, що в Росії можуть влаштувати кілька терактів по всій території і почати військову кампанію з мобілізації.

"Згадайте, з чого почалася друга чеченська кампанія - 10 вибухів будинків у Москві і Волгодонську", – нагадав експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів, чи витримає Україна оголошену в РФ мобілізацію.

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