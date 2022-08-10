Окупанти поскаржилися, що їм не вистачає солдатів, щоб воювати з Україною.

Російська армія в Україні може опинитися в "дуже драматичному становищі до кінця літа".

Про це заявив член дорадчої ради Міноборони Росії, глава Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов, пише Focus.

За його словами, у російської армії замало піхотинців, оскільки лінія фронту дуже велика, а відправлених частин не вистачає.

"Нам доводиться проривати українську лінію фронту із замалою кількістю солдатів, уразливими танками і військовими бронемашинами", - поскаржився Пухов.

Радник також звернув увагу на дуже погане технічне забезпечення, відсутність літаків останнього покоління і брак високоточної зброї. Крім цього, українська армія досвідченіша за російську, оскільки воює останні 8 років.

"До кінця літа ситуація може стати дуже драматичною для нас. Ми мобілізуємо замало солдатів. А битися доводиться з армією, яка проводить вже четверту хвилю мобілізації. У них немає нестачі в бійцях", - підсумував Пухов.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила про ліквідації щонайменше 10 генералів РФ в Україні. За останніми даними, ЗСУ знищили близько 42 800 окупантів.

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