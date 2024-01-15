Все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України.

Росія фактично перевела свої оборонно-промислові підприємства на режим воєнного часу, працюючи подекуди у три зміни, але їй все одно не вдається покривати потреби своїх збройних формувань. Про це в інтерв’ю РБК розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, основні зусилля російська оборонна промисловість зосереджує на відновленні техніки, яка була пошкоджена або уражена на полі бою. Ще одним завданням є відновлення, підготовка до бойового застосування зброї і військової техніки, яка знімається з арсеналів, зі складів довгострокового зберігання, щоби привести її до нормального стану і відправити для ведення бойових дій в Україну. Третім завданням є виготовлення нового озброєння, насамперед артилерійських систем, бронетанкового озброєння, БТРів, БМП. І четверта позиція – це виготовлення боєприпасів і ракет.

Скібіцький підкреслив, що російські підприємства виготовили близько 2 мільйонів боєприпасів 122 та 152 калібру у 2023 році. Але це не покриває всі ті потреби, які є у збройних формувань Російської Федерації.

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"За нашою розвідувальною інформацію, все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України. Тому ми не бачимо, щоб Москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї і військової техніки. Підтвердження того факту, що їм не вистачає власних боєприпасів – це закупівля ними боєприпасів у того ж Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі", - зазначив він.

Скібіцький також додав, що російська оборонка стикається з низкою проблем - застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і дефіцит комплектуючих.

"Але те, що Росія має потужності з виробництва військового озброєння та техніки – це залишається загрозою для нас", - підкреслив представник ГУР.

Скільки ракет у Росії

Кілька днів тому в повітряних силах повідомили, що запаси ракет, якими окупанти обстрілювали Україну під час крайніх трьох масованих атак, повернулися до рівня, який був два місяці тому.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що з осені росіяни не змогли істотно наростити виробництво ракет і можуть виробляти максимально близько 115-130 стратегічних ракет за місяць.

Скібіцький повідомив, що Росія виробляє практично всю лінійку Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 з власних комплектуючих.

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