Окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню.

У Сєвєродонецьку Луганської області 9 мирних жителів отримали поранення в результаті артилерійських ворожих атак.

Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Рашисти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Тільки за вчорашній вечір 9 поранених цивільних", - написав Гайдай.

За його інформацією, за минулу добу окупанти здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.

"Били по житлових будинках, хімзаводу, технікуму та лікарні", - зазначив Гайдай.

За його словами, всі поранені отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Попри обстріли, вона продовжує працювати.

Ситуація на Луганщині:

15 травня голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай назвав основні плани дій російських військ у Луганській області. За його словами, російські загарбники в Луганській області планують наступати в районі Попасної, а також взяти в оточення або повністю захопити Сєвєродонецьк.

При цьому Гайдай нагадав, що рашисти вже третій місяць не можуть пробитися з боку Рубіжного.

"У них є певні успіхи, але тільки тоді, коли в результаті щодобового обстрілу територій населених пунктів вони руйнують повністю села і потроху просуваються по руїнах, і це вони називають величезним успіхом", - сказав він.

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