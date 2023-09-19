Така публікація в іноземних ЗМІ спричиняє зростання конспірологічних теорій, тому вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розслідування видання The New York Times про удар по Костянтинівці на Донеччині.

На його думку, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій. А, отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів, написав Подоляк у Telegram.

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни", - додав він.

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Радник очільника ОП підкреслив, що правоохоронці за замовчуванням проводять "ґрунтовне та детальне" розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчають й обставини удару по Костянтинівці.

"У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", - наголосив він.

Подоляк також закликав не забувати, що Росія розпочала вторгнення в Україну та саме Росія відповідальна за принесення війни до України. Він зауважив, що саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню, а Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території.

NYT провело "розслідування" про обстріл Костянтинівки

Як відомо, раніше видання The New York Times заявило, що провело власне розслідування удару по Костянтинівці Донецької області, який стався 6 вересня та забрав життя 16 цивільних. Журналісти опублікували матеріал, у якому йшлося про те, що трагедія не була результатом російського обстрілу. На думку видання це був "нещасний випадок" через падіння української ракети.

У СтратКомі ЗСУ журналістам повідомили, що наразі все ще триває розпочате Службою безпеки України розслідування удару у рамках кримінального провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни".

Відтак, до його завершення, за законом, коментування будь-яких деталей щодо інциденту забороняється і є недоцільним. Крім того, у СтратКомі впевнені, що коментарями чи припущеннями з цього приводу обов’язково скористаються російські пропагандисти.

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