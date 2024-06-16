ДРГ стало менше, бо супротивник більше зосереджується на розвідці за допомогою дронів, зазначили в українській армії.

Ворог намагається перевіряти українську оборону на міцність, сковуючи її сили вздовж всієї смуги кордону на Сумщині.

Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону. Він зазначив, що "є певні сили" у ворога на кордоні з Сумщиною, вони проводять ротації і переміщення. За його словами, противник намагається перевіряти нашу оборону на міцність, "сковуючи наші сили вздовж всієї смуги кордону, а це до тисячі кілометрів", якщо брати лінію, що проходить через Сумську та Чернігівську області.

При цьому зазначив, що робиться з боку Сил оборони все для того, щоб не давати ворогу навіть можливості підходити до смуги кордону. Мисник зазначив, що якщо ворог вдасться до наступальних дій на кордоні з Сумщиною, то "ми будемо бачити куди, в якому напрямку вони концентрують сили", а це буде зрозуміло завчасно і буде відсіч ворогу з максимальним його ураженням.

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Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" наголосив, що також присікається діяльність диверсійних груп. За його словами, зараз все робиться для того, щоб максимально вираховувати ворожі ДРГ ще на території РФ і знищувати їх. При цьому додав, що на Сумщині місцевість – ліси, болота, річки сприяє роботі розвідувальних груп.

"Але оборона укріплена. Ми застосовуємо засоби виявлення, бо ворог намагається вести розвідку за допомогою БПЛА, але наші засоби радіоелектронної боротьби не дають їм можливість залітати в глибину української території", - наголосив Мисник. За його словами, відбувається робота FPV-дронів, щоб знищувати ворога, який намагається проникати на територію України. "І ми це вже намагаємося робити на підході ворога до кордону. Але є певні особливості - і рельєфні, і географічні, які ми враховуємо також. Бо система оборони не завжди по прямій лінії будується і головне для нас - створити повний контроль державного кордону", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий зазначав, що у ворога є певні накопичення сил на кордоні з Сумщиною, але сьогодні не можна стверджувати, що повториться ситуація, яка склалася на Харківщині.

За його словами, нинішня ситуація на кордоні Росії з Сумщиною відрізняється від тієї, що була на момент заходу ворожих військ через кордон в Харківську область. Він додав, що, за їх інформацією, підрозділи Сил оборони, які перебувають на Сумщині, більш готові до зустрічі ворога в разі наступу, бо там проводиться безперервна аеророзвідка. При цьому сказав, що як тільки з’являється можливість вразити ворога, то по ньому одразу наносяться удари - так було з колоною окупантів, яка вирішила покататися недалеко від кордону.

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