Тепер на викладача завели кримінальну справу за статтею про фейки.

У російському місті Пенза школярі написали донос на свою вчительку, яка вирішила розповісти правду про війну в Україні та діях Російської Федерації. На викладача завели справу за статтею про фейки про Збройні сили РФ.

Як передає видання "Медуза" з посиланням на кілька першоджерел, вчительку звуть Ірина Ген. Вона викладала в училищі олімпійського резерву і чесно висловилася про війну в Україні перед двома своїми вихованками. Останні записали розмову і донесли на Ірину Ген.

У бесіді вчителька сказала, що РФ заслужено відсторонили від світових спортивних змагань. За її словами, "поки Росія не почне себе вести цивілізованим чином, це буде тривати вічно".

Далі Ірина Ген зазначила, що прості учні не причетні до війни. Однак РФ перетворилася на державу-ізгоя, як Північна Корея.

"Нас нікуди тепер не приймають, тому що ось... світова спільнота здивована, як в цивілізованому світі ось так себе можна вести", — додала Ірина Ген.

Після доносу на вчительку завели справу за частиною 2 статті 207.3 КК РФ про фейки про Збройні сили РФ. Ця стаття з'явилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона передбачає штраф до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, за останній місяць це далеко не перший випадок, коли жителів РФ притісняли за спроби висловитися про війну. Наприклад, раніше в Росії затримали активіста з плакатом, на якому були намальовані вісім зірочок.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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