В Іваново (Іванівська область, Центральна Росія) активіста затримали за одиночний пікет.
Про це повідомляє російський Правозахисний медіа-проект, спрямований на боротьбу з політичними переслідуваннями, ОВД-Інфо.
"Активіста в Іваново затримали одиночний пікет з плакатом "*** *****". На нього склали протокол за статтею про дискредитацію російських військових (ч.1 ст. 20.3.3 КпАП)", - йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що кількість зірочок на плакаті така ж, як букв в популярному в РФ антивоєнному гаслі "Нет войне".
"Зірочки дискредитують російських військових!",- зазначили правозахисники.
Раніше УНІАН збирав для громадян РФ корисні поради, як висловити протест проти війни - саботувати роботу, "відкосити" від служби, влаштувати челендж та інші.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Путін визначився, скільки в рублях коштує один російський солдат
- На акціях проти війни в Україні в 48 містах Росії вже затримали майже 2,5 тисячі осіб
- Російський пропагандист Соловйов заговорив про "загибель РФ" через війну проти України
- Путін "взявся" за 5-ту службу ФСБ, яка постачала його даними про Україну-ЗМІ