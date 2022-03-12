За плакат з написом "*** *****" російські поліцейські склали протокол.

В Іваново (Іванівська область, Центральна Росія) активіста затримали за одиночний пікет.

Про це повідомляє російський Правозахисний медіа-проект, спрямований на боротьбу з політичними переслідуваннями, ОВД-Інфо.

"Активіста в Іваново затримали одиночний пікет з плакатом "*** *****". На нього склали протокол за статтею про дискредитацію російських військових (ч.1 ст. 20.3.3 КпАП)", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що кількість зірочок на плакаті така ж, як букв в популярному в РФ антивоєнному гаслі "Нет войне".

"Зірочки дискредитують російських військових!",- зазначили правозахисники.

Раніше УНІАН збирав для громадян РФ корисні поради, як висловити протест проти війни - саботувати роботу, "відкосити" від служби, влаштувати челендж та інші.

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