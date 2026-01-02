Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: під завалами ще перебувають люди

Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих.

Російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За словами Терехова, на місці удару є значні руйнування.

Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар було завдано по Київському району Харкова.

"Усі екстрені служби прямують на місце влучання. Встановлюємо наслідки", – написав він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що, попередньо, ворог атакував місто двома ракетами. Він зазничив, що один із уражених будинків значно пошкоджений.

"Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома", - додав президент.

Оновлено о 15:45. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали двох ударів балістичним озброєнням по місту. За його словами, наразі відомо про те, що медики надали допомогу 15 пораненим. Однак під завалами ще перебувають люди.

"Тривають пошукові роботи. На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше врятувати всіх постраждалих", – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 1 січня російські окупанти вдарили КАБами по зоопарку "Фельдман Екопарк" у Харкові. Як зазначив нардеп Олександр Фельдман, внаслідок атаки постраждала одна волонтерка. Також невідома доля деяких тварин.

Раніше президент Володимир Зеленський також повідомляв, що РФ готується до атаки по державних будівлях у Києві. За його словами, для цього зокрема росіяни звинуватили Україну в нібито атаці на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

