Після ударів ворога ситуація на Шосткинщині залишається складною.

Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру Шостки, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров. Він підтвердив, що внаслідок атаки по залізничному вокзалу в Шостці загинув 71-річний чоловік.

"У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані", - деталізував він.

Начальник ОВА додав, що також сьогодні ворог атакував човен із рибалками у Середино-Будській громаді.

"Загинув 63-річний чоловік, ще один – поранений. Медики надають допомогу", - повідомив Григоров.

Він додав, що за результатами засідання оперативного штабу ОВА отримала додаткову підтримку від держави.

"Уже з понеділка вона підсилить забезпечення енергопостачання Шосткинської громади", - зазначив Григоров.

Удар по Шостці

Сьогодні вдень росіяни завдали подвійного удару по залізничному вокзалу у місті Шостка. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського.

Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував, вдарив у електровоз потяга Київ-Шостка.

Повідомлялося про 8 поранених, серед яких 44-річна жінка з трьома синами 14, 11 та 7 років.

