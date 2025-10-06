Завод має змогу споряджати практично всі види боєприпасів – авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби.

У ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я. М. Свердлова".

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, це підприємство є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Воно має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Також завод у рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. Зазначається, що було зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

"Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як поінформували в Генштабі, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.

Інші удари по об'єктах РФ

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вчергове вразили у Росії ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

"Бавовна" палала на нафтопереробному заводі (НПЗ) "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

