На півночі України тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

На тлі збільшення військової активності в Білорусі і триваючої активної фази війни з Росією Україна продовжує готуватися до нових проявів збройної агресії. Так, у Києві стартували військові навчання для всіх бажаючих цивільних осіб. в першу чергу, їх проходять працівники комунальних підприємств Києва та підрозділи міської влади.

За словами мера Віталія Кличка, навчання проходять, щоб підвищити рівень оборони столиці України, передає прес-служба КМДА.

"У першу чергу, підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Їм надають ключові знання, зокрема, щодо надання екстреної медичної допомоги. У нинішніх умовах - це вкрай необхідно, бо 80% загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові", - розповів Кличко.

Він зазначив, що надалі до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих. Подібні заняття організовують в кожному районі столиці. А програму підготовки населення до національного опору розширять і розроблять тренування для всіх категорій цивільного населення, включаючи жінок, студентів і старшокласників.

План занять включає практичні дії і відпрацювання таких навичок, як:

вогнева підготовка і порядок дій при обстрілі з боку противника;

тактична медицина;

інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;

забезпечення цивільного захисту населення;

дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку в Північну операційну зону - на кордон з Білоруссю, де тривають заходи щодо посилення нашої оборони. Там зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Вас також можуть зацікавити новини: