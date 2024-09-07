Однак продовження Курської операції несе великі ризики для України. Потрібно зважати на ціну успіхів і невдач, кажуть експерти.

Українські сили в Курській області готуються до тривалого бою і можуть планувати "знекровити" росіян, які зараз на території України.

Як заявив у коменатрі Business Insider Меттью Севілл, експерт з військової стратегії аналітичного центру Royal United Services Institute і колишній аналітик розвідки Міністерства оборони Великої Британії, план України утримувати територію в Курській області Росії може дати її силам шанс "знекровити" росіян, втягнувши їх у жорстоку, виснажливу боротьбу, яку ведуть українці на власній землі.

"Те, що нам потрібно"

Українці розпочали штурм території Росії 6 серпня і станом на минулий тиждень, за оцінками військових, контролювали майже 800 квадратних кілометрів. Ця цифра перевищує територію, яку Росія захопила в Україні цього року.

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Вторгнення застало зненацька Росію та світ, у тому числі міжнародних партнерів України. Ще одним потрясінням стало те, що українські сили утримали захоплену територію, продовжуючи наступати, хоч і помітно повільніше.

Президент України Володимир Зеленський заявив NBC News у вівторок, що його військові планують утримувати територію необмежений час. Причина не в тому, що вона хоче російську землю, а радше в тому, що вона може допомогти в переговорах.

"Поки що нам це потрібно", - сказав він.

Севілл сказав, що це може стати "легким сюрпризом", що "українці намагаються консолідуватися, утриматися".

Він сказав, що для українських військових "розрахунок, який вони, можливо, роблять, полягає в тому, що якщо вони створять сильну оборону, вони зможуть ефективно знекровити росіян.

Втрати росіян в Україні були високими протягом усього конфлікту, але особливо в останні місяці. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що понад 70 000 російських військових, ймовірно, були вбиті або поранені в травні та червні, завдяки "ефективній українській обороні та відсутності російської підготовки".

Це понад 1100 втрат на день, і є ознаки того, що російські війська продовжують нести великі втрати. Збройні сили України заявили в понеділок, що Росія втратила 1300 військових за 24 години.

Якщо Україна зможе окопатися й утриматися, то спроби Росії дати відсіч Україні в Курській області також можуть призвести до великих втрат - особливо з огляду на те, скільки російських солдатів на цьому напрямку погано навчені.

Заступник директора ЦРУ Девід Коен наприкінці минулого місяця заявив, що відвоювання Курської області в України буде "важкою битвою" для Росії, а Майкл Бонерт, експерт із військових питань корпорації RAND, що відвоювання території "обійдеться росіянам дуже дорого".

Операція не без ризиків

Але продовжувати боротьбу в Курській області також ризиковано. Севілл пояснив, що знекровлені російські війська в Курській області вимагатимуть від України "дуже швидко створити досить ефективну оборону". Він сказав, що це "важко зробити швидко - не неможливо, але важко, особливо якщо вони роблять це під вогнем".

Зусилля України на Курському напрямку також ризикують залишити ділянки фронту в Україні недостатньо захищеними через розтягування їхньої і без того меншої армії. Марк Канчіан, полковник морської піхоти у відставці та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що вторгнення України принесло багато позитивних результатів: підвищення морального духу військ, заохочення міжнародних партнерів, які, можливо, втомилися від підтримки України через років війни, представляючи доказ того, що Україна може йти в наступ і досягати перемог, і забезпечуючи потенційну переговорну основу з Росією.

Але він також сказав, що існує небезпека того, що українські сили можуть бути надмірно розтягнутими та "розташуватися надто широко, щоб росіяни могли цим скористатися".

Він сказав, що його "трохи хвилює" те, що Україна продовжує намагатися просуватися вперед. За його словами, Україна не буде намагатися захопити місто Курськ, оскільки їй доведеться посилюватися, щоб навіть постріляти.

Проте сміливий крок безперечно дав певні позитивні результати для українців. Наприклад, Росія стягнула війська з різних куточків України, але не на Донбасі.

Успіхи України також виявилися досить бентежними для російської армії та для Володимира Путіна, який хоче спроектувати образ влади та безпеки для росіян.

Крім того, це несподіване вторгнення російської території дозволило Україні відновити ініціативу після місяців виснажливої ​​оборонної позиції.

Але щодо того, чи було воно того варте, Севілл сказав, що можуть пройти "тижні чи місяці", перш ніж стане зрозуміло.

"Все залежить від вартості. Яка ціна того, щоб українці утримували територію, і яка альтернативна вартість в іншому місці?", - сказав він.

Курська операція - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвела нестача далекобійної зброї у Сил оборони.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "багато чого" досягла у своєму наступі на Курському напрямку на території Росії.

У ISW заявили, що Курська операція вплинула на весь фронт і впливатиме на РФ і після наступу на Покровськ. Вторгнення в Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

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