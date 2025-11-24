Сенатор США порівняв мирний план Трампа з умиротворенням Гітлера

Американський політик назвав мирну пропозицію "повною капітуляцією України".

Американський сенатор-демократ Марк Ворнер різко розкритикував запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо України.

В ефірі Fox News політик назвав цю ініціативу "історично поганою угодою" та провів історичні паралелі з Другою світовою.

Ворнер наголосив, що документ фактично передбачає "повну капітуляцію України" і може стати аналогом відомої спроби умиротворення Невілла Чемберлена, який у 1938 році поступився вимогам Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни.

Сенатор зазначив, що початкова версія плану миру була "розроблена винятково з урахуванням позиції Росії". Натомість інтересами України знехтували. Попри заяви адміністрації Трампа про внесення змін, Ворнер наголосив, що президент "знову змінює свою думку" щодо того, чи є документ остаточним.

"Зрештою, ми всі хочемо миру, але не такого миру, який винагороджує главу Кремля Володимира Путіна", — підкреслив він.

Мирний план Трампа

Як повідомляв УНІАН, у Києві та європейських столицях цього тижня зростає напруга: встановлений Дональдом Трампом крайній термін для відповіді на 28-пунктний мирний план щодо України спричинив дипломатичний шок.

Як пише The Washington Post, пропозиція, розроблена командою Трампа — ймовірно, після консультацій із російськими посередниками — вимагає від Києва поступок, які перетинають майже всі українські "червоні лінії". Втім, документи має вагомі аргументи як "за", так і "проти".

У Женеві США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. Офіційні особи США та України обговорюють можливість візиту Зеленського до США, можливо, вже цього тижня, для обговорення мирного плану США з Трампом.

