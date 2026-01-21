Україна отримає розширений доступ до розвідувальних супутникових даних: що це дасть

Завдяки такому доступу українські військові зможуть швидше оцінювати зміни на місцевості.

Міністерство оборони України та фінська компанія ICEYE підписали нову угоду, яка значно розширює доступ українських військових до високоякісних супутникових знімків. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

Зазначається, що, відповідно до підписаної угоди, Україна постійно зможе отримувати дані із найбільшого у світі угруповання SAR-супутників, що дозволить ухвалювати швидші та точніші рішення.

"Завдяки розширеному доступу до даних ICEYE українські військові зможуть швидше оцінювати зміни на місцевості. Сили оборони України мають можливість спостерігати за переміщеннями російських військ фактично в режимі реального часу завдяки цим супутникам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що засновник ICEYE Рафал Млоджевський заявив, що це дозволить отримувати до 20-24 знімків одного об’єкта протягом доби. Це забезпечить постійний моніторинг ситуації та дасть змогу оперативно фіксувати зміни на полі бою.

Розвідувальні дані для України

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саме Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України у війні проти Росії.

Зокрема, за його словами, французькі служби координують та надають Силам оборони України розвідувальні дані, необхідні для планування ударних операцій та оборони.

Така роль Парижа, як зазначив Макрон, стає критичною на фоні часткового перегляду співпраці зі США щодо надання розвідувальної інформації.

