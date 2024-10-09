Україна розраховує на проведення мирного саміту до кінця року за участю РФ: в ОП озвучили деталі

Посол додав, що Туреччина виступатиме важливим учасником через свій досвід посередництва.

Україна має намір організувати новий мирний саміт до кінця цього року і хоче, щоб цього разу була присутня Росія, заявив у середу її посол у Туреччині, але виключив можливість прямих двосторонніх перемовин із Москвою на зустрічі.

"Однією з найважливіших цілей цього саміту є досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо тут про формат, у якому Україна і Росія сидять один навпроти одного, а Україна прислухається до вимог Росії", - сказав посол Василь Боднар на брифінгу в Анкарі, пише Reuters.

За його словами, те, що ми бачимо зараз - "міжнародне співтовариство разом з Україною сяде і складе список кроків, які можна зробити для справедливого миру в Україні, і вони обговорять, які вимоги слід висунути Росії на основі цього списку". Він додав:

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"Це не буде пряма двостороння зустріч, найімовірніше, вона пройде у форматі, в якому також братимуть участь треті сторони, і переговори будуть вестися через третіх осіб. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року".

Боднар зазначив, що Туреччина, яка прагнула підтримувати теплі відносини як з Україною, так і з Росією під час війни, буде важливим учасником через свій досвід посередництва в інших конфліктах.

Реакція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив YouTube-каналу РБК-Україна, що саміт миру було перенесено, однак наразі немає прив'язки до конкретної дати. Він підкреслив:

"Що стосується дати, ви розумієте, що немає прив'язки до конкретної дати, тому що продовжують працювати тематичні групи і вони повинні напрацювати базові позиції".

Подоляк зазначив, що Саміт миру має вирішувати певні питання, і присутність Росії там має бути забезпечена за рахунок інструментів примусу.

"Політично, коли знімаються всі ці обмеження. От хоче Україна бути в НАТО, то давайте це зафіксуємо юридично, незважаючи на бажання РФ, це буде політичним сигналом. Економічна складова - санкції мають працювати ефективно", - пояснив він.

На його думку, що існує багато факторів, які можуть суттєво вплинути на позицію Росії.

"І так само ключове - це "Рамштайн". Це кількість зброї, неформальні дозволи. Кількість зброї, яка буде доводити, що ці дозволи почали працювати. Удари вглиб Росії мають зростати. І тоді Росія повинна розуміти, що чим далі, тим більше вона буде втрачати", - підсумував Подоляк.

Можливість мирних переговорів із РФ

Оскільки російське вторгнення в Україну триває вже третій рік, дві країни, як і раніше, далекі одна від одної в питанні про те, як покласти край війні. Туреччина, Китай, Бразилія та інші запропонували виступити посередниками в конфлікті або обговорити мирні пропозиції, але ніякого прогресу не було досягнуто.

Україна дотримується "плану перемоги" президента Володимира Зеленського, тоді як президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори можуть розпочатися тільки в тому разі, якщо Київ погодиться відмовитися від великих ділянок території, на які претендує Москва, і відмовиться від свого наміру вступити в НАТО.

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