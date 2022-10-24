Якщо буде припинена допомога Україні, то російські танки будуть в Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися в Москву.
Про це речник Міністерство закордонних справ України Олег Ніколенко написав у соціальній мережі Facebook, коментуючи повідомлення в ЗМІ, де цитують прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що допомога Україні призведе до поширення війни в країни ЄС та НАТО
За словами Ніколенка, Орбан вважає, що підтримка України з боку ЄС шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку. "Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо", - сказав Орбан.
Ніколенко наголосив, що якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то "російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву".
"Українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. Не потрібно цього забувати. Допомога Україні - не благодійництво. Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", - наголосив Ніколенко.
Важливі новини про стосунки України та Угорщини під час повномасштабної агресії РФ
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня керівник Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, що Угорщина - "троянський кінь", який прагне розвалу Євросоюзу за кошти європейських платників податків.
"Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з Росії", - зазначив він.
"Угорщина - "троянський кінь", що прагне розвалу Євросоюзу за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про "русский мир" у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?" - додав радник керівника ОП.
За даними загальнонаціонального опитування, проведеного 8-9 жовтня соціологічною групою "Рейтинг", які оприлюднені сьогодні, українці вважають найбільш ворожими країнами Росію, Білорусь та Угорщину.
Угорщина "перейшла" у стан "ворожих" - такою її вважають 41%, нейтральною - 26%, дружньою - 21%"
Також, за даними опитування, Білорусь (85%) та Росія (97%) для українців - це абсолютно ворожі країни.