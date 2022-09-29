Мова про 12 систем, які увійшли в недавній пакет військової допомоги на суму $1 млрд.

США в рамках нового пакета військової допомоги відправлять в Україну антидронові системи Titan C-UAS.

Мова про 12 систем, які увійшли в недавній пакет військової допомоги на суму $1 млрд, повідомляє AP News.

Антидронова система Titan C-UAS виробляється американською компанією BlueHalo. Протидронний комплекс аналізує помічений дрон і за 5 хвилин підбирає найефективніший спосіб знешкодження. Радіус виявлення комплексу становить 3 км, а радіус знешкодження загроз – 1,5 км.

Відео дня

Один комплекс - це масивний блок з антенами і окремим пультом управління. Titan може працювати без втручання оператора і не вимагає особливих знань від військових. Антидроновий комплекс вибірково застосовує точні контрзаходи і змушує ворожий БПЛА приземлитися або повернутися на місце запуску.

Система може похвалитися захистом військового стандарту MIL-STD 461/810, а також широким спектром виявлення загроз для контролера, відео, телеметрії і каналів зв'язку Wi-Fi в діапазоні частот від 400 МГц до 6 ГГц.

Судячи з усього, його завдання-боротися з іранськими безпілотниками-"шахідами", які останнім часом стали часто застосовуватися окупантами проти України.

Новий пакет військової допомоги від США: що відомо

28 вересня в Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю $1,1 мільярда. Зазначається, що це буде "багаторічним вкладенням" у зміцнення могутності ЗСУ.

Україна отримає 18 артилерійських ракетних систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксирувальників зброї, радари для БПЛА, протибезпілотні повітряні системи та інше.

Також відомо, що деяке обладнання прибуде раніше, але мінімальний термін - це шість місяців. Затримка пояснюється виробництвом зброї спеціально для нашої країни.