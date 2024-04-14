Києву для операцій в Криму необхідні конкретні військові засоби.

Лобова атака на тимчасово окупований Крим завжди вважалася надто складним варіантом. Поки що план Києва полягає в тому, щоб взяти в облогу анексований півострів, починаючи безперервні атаки із суші, моря та повітря, доки російські сили не стануть неспроможними утримувати його.

Як пише The Sun з посиланням на екс-посла США в Україні Джона Гербста, головною метою України завжди була ізоляція півострова від Росії шляхом руйнування Керченського мосту.

Через те, що лінії постачання знаходяться під загрозою, а їхні сили витіснені, Гербст сказав: "Це значно збільшить вартість війни для Путіна і цілком може призвести до того, що Росія залишить Крим".

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"Справа лише в тому, коли українці матимуть потрібні засоби для цього. Але Київ уже доводить, що здатний на такий наступ", - пише видання.

Українські сили майже постійно проникають до Криму, розширюючи диверсійні операції та розробляючи власні ракети більшого радіусу дії, щоб вражати цілі глибоко всередині півострова. Несподіваним успіхом стали їхні морські атаки безпілотників.

Україна стверджує, що потопила третину колись грізного Чорноморського флоту Путіна, а те, що від нього залишилося, зараз переміщується на військово-морську базу в сепаратистському регіоні Грузії.

Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич, який організував атаку морських дронів на Кримський міст в липні 2023 року, минулого місяця заявив: "Поки ворог залишається звіром, ми будемо на нього полювати".

"Змусити ворога тікати з Чорного моря було метою, яку ми прагнули, і її було досягнуто. Наші результати говорять самі за себе", - сказав Лукашевич.

Ситуація в Криму та в районі півострова

1 лютого в результаті успішної спецоперації ГУР на рейді біля озера Донузлав поблизу тимчасово окупованого Криму українськими морськими дронами був знищений російський ракетний катер "Івановець". На судні російських окупантів на момент удару перебувало 40 моряків.

У ВМС ЗСУ зазначали, що Росія вимушена ухвалювати нову тактику дій в Чорному морі після завданих Україною вогневих уражень по корабельно-катерному складу ЧФ РФ. Фактично дії росіян частково паралізовані за рахунок того, що наноситься вогневе ураження по пунктах базування в Криму, безпосередньо по об’єктах на півострові.

Крім того, командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексія Неїжпапа спрогнозував, що незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст "не вистоїть до кінця 2024 року".

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