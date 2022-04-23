США є лідерами у світі, тому вони задають цей темп і задають тон перемовин і допомозі.

Україна потребує більше зброї, ніж їй надають країни союзники.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції.

"Ми не можемо відмовлятись у часи війни від найпотужнішої військової допомоги, а саме вона йде із США та Великобританії. Окрім цього є багато друзів-європейців, але ми розуміємо обсяги цієї допомоги. США є лідерами у світі, тому вони задають цей темп і задають тон перемовин і допомозі. Іноді саме вони, в більшості випадків впливають на те, чи може нам та чи інша європейська держава надати важливу для нас зброю. Тому це і є стратегічний партнер", - заявив президент.

Він додав, що все ж хотілося б пришвидшити темп. Завтра, 24 квітня, до України приїдуть міністр оборони США та держсекретар Ентоні Блінкен.

"Щодо політики - вони нас підтримують.. Будемо очікувати коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ. Завтра ми будемо спілкуватись щодо того списку зброї, яка нам необхідна, і про темпи її постачання", - додав він.

На його думку, останній тиждень сигнали щодо зброї та її кількість - покращились.

Як відомо, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ми виходимо на новий формат потреб в озброєнні. Україна гостро потребує систем ППО.

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