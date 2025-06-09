Українська розвідка розкрила секрети нового дрона окупантів з ШІ: що приховує V2U

Дрон здатен порівнювати зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Новий російський БпЛА V2U зі штучним інтелектом, яким ворог активно атакує Сумщину, відрізняється здатністю до автономного пошуку та вибору цілей.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, портал War&Sanctions оприлюднив дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U. Цей дрон активно використовується ЗС РФ на Сумському напрямку.

За даними розвідників, особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

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"V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості", - пояснюють у ГУР.

Також у дроні передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. В ньому встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Йдеться, що, попри російське маркування, елементна база модема — китайського походження.

"Безпілотник зібраний переважно з компонентів виробництва КНР: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity та згаданий американський модуль Jetson Orin", - додали у ГУР.

Також розвідники оприлюднили ідентифікаційні дані двох російських і двох китайських компаній, що беруть участь у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА.

Нова зброя РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше воєнна розвідка оприлюднила інформацію про крилату ракети S8000 "Бандероль". Розробник ракети - підприємство "Кронштадт", основним носієм "Бандеролі" є безпілотник "Оріон". Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Особливість зброї - здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва таких як Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. Водночас "Бандероль" зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

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