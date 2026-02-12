Морози до -21°C і дрони над головою: як українська піхота виживає у зимових окопах, - BI

Бійці 3-го армійського корпусу пояснили, як тримають оборону в умовах глибокої зими на Харківщині.

Українські військові на передовій змушені балансувати між виживанням у сильні морози та необхідністю залишатися непомітними для російських дронів. Після різкого похолодання температура на північному сході Харківської області в окремі ночі опускалася до -21°C (близько -6°F), пише Business Insider.

"В Україні справді, справді холодно. Гадаю, це перша зима за деякий час з такою холодною погодою", – розповів головний сержант піхотної роти 3-го армійського корпусу з позивним Нефор.

Грілки замість обігрівачів

За словами військового, головний засіб порятунку від холоду – хімічні грілки, які солдати кладуть під форму.

"Ви прикладаєте цю грілку до тіла, і ваша кров циркулює, нагріваючись. Це працює, непогано", – пояснює Нефор.

Одна грілка діє 6–8 годин, тому кожному бійцю потрібно щонайменше три на добу. В умовах таких морозів обмороження може виникнути вже за 30 хвилин.

Підрозділ експериментував з електричними обігрівачами, однак від них відмовилися через ризик бути виявленими тепловізорами. На фоні холодного довкілля перегріта людина стає легкою мішенню для дронів. Натомість хімічні грілки дають мінімальну теплову сигнатуру.

Дрони, підвали й нестача енергії

Старший лейтенант Сергій Андреєв, заступник командира роти безпілотників підрозділу "Кракен", каже, що взимку ситуація ускладнюється ще й браком природного укриття.

"У більшості випадків це велика окопина або підвал у зруйнованій будівлі", – говорить він.

Теплові сліди від двигунів дронів у мороз видно краще, а розміщення в будівлях можуть дозволити собі лише окремі оператори.

Електричні прилади потребують живлення. За словами Нефора, його рота має близько 20 портативних акумуляторів EcoFlow, але цього недостатньо для всіх позицій. Батареї також необхідні для рацій та екранів.

Тому майже кожен боєць носить із собою звичайний павербанк. "Це той зовнішній акумулятор, який можна купити в магазині – з портами Type-C або USB", – каже сержант.

"Якщо ти не висохнеш – ти помреш"

Небезпечними є не лише морози, а й перепади температури. Волога форма після відлиги знову замерзає, що різко підвищує ризик переохолодження.

"Якщо ти не висохнеш, то помреш. У нас є таке прислів’я", – каже Нефор.

Сухий одяг – критично важливий ресурс. Доставляти його на позиції допомагають безпілотні наземні платформи, які підвозять також боєприпаси, воду, їжу та грілки.

Зброя в мороз теж потребує догляду. Бійці використовують мастильну суміш на основі автомобільної оливи, інколи додаючи трохи антифризу, щоб механізми не замерзали.

Виснаження і постійні атаки

Через загрозу виявлення на позиції зазвичай перебувають невеликі групи по 2–4 військових. Ротація відбувається кожні кілька годин між холодними спостережними пунктами і теплішими місцями відпочинку.

Оператори дронів іноді залишаються на передовій по два-три тижні поспіль.

"Виснажливо проводити весь цей час на мінусовій температурі. Навіть якщо у вас є обігрівачі", – зазначає Андреєв.

Попри морози, інтенсивність російських атак не зменшується. Андрєєв каже:

"Неважливо, яка погода. Вони нападають на нас, як зомбі, по двоє чи троє осіб одночасно посеред замерзлого поля".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, від чого залежить завершення війни Росії проти України до червня.

"Залежить від Америки, яка повинна тиснути. Вибачте, що кажу "повинна", але по-іншому не виходить, - повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але і з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - сказав президент.

За оцінками НАТО, з початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1,3 мільйона військових, з них 350 тисяч – загиблі. Лише у 2025 році було вбито або поранено 400 тисяч російських військових, при цьому в альянсі відзначають непропорційно високу частку загиблих.

Водночас в НАТО вважають малоймовірним крах української оборони на фронті протягом найближчого року.

