Нашою авіацією завдано 21 удару по ворогу з неба.

Морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 та два ворожі шпигуни типу "Орлан-10".

Про це у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 21 удару по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляють, що при спробі ворога проводити повітряну розвідку, знищено два шпигуни типу "Орлан-10".

Нагадаємо, Збройні сили України ще на один крок наблизилися до перемоги над РФ, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгення. Захисники нашої країни "відмінусували", ще 300 окупантів за добу 20 вересня.

Загалом з початку повномасштабної війни українські військові знищили 217 гелікоптерів російських загарбників. Крім того, ворог зазнав втрат і в літаках - їх ЗСУ вдалося перетворити на металобрухт аж 253 одиниці, за минулу добу - плюс один.

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