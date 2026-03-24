Українські штурмовики зачистили ключовий населений пункт на важливому напрямку

Ворогу завдано відчутних втрат - знищено понад 40 солдатів РФ.

На Краматорському напрямку українські військові зачистили від росіян Міньківку - ключовий населений пункт на трасі Бахмут-Слов'янськ.

Про це повідомила пресслужба окремого штурмового полку "Скеля" ЗСУ. Як пояснюють у підрозділі, з вказаного населеного пункту для ворога відкривалася можливість просуватися у напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації. Штурмовики провели швидку операцію, зачистили ворога, який знаходився у селі.

"Штурмові підрозділи полку "Скеля" провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку - ключовий населений пункт на трасі Бахмут-Слов'янськ. Ці дії зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку", - наголошують військові.

Зазначається, що під час бою здійснено деблокування позицій союзних сил, розгорнуто нові спостережні пункти. Крім того, завдано відчутних втрат ворогу - знищено понад 40 солдатів РФ.

Нагадаємо, водночас у російської армії є певні успіхи з просування в селищі Залізничне Пологівського району Запорізької області, повідомив DeepState. У вечірньому звіті Генерального штабу ЗС України за 23 березня вказується, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. Йшлося, що ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське та Долинка.

