Була віра в те, що ворог не наважиться піти в широкомасштабную атаку.

Українські військові вищої ланки сподівалися, що Російська Федерація не наважиться здійснити широкомасштабне вторгнення на багатьох напрямках. Вони розраховували на старт активних бойових дій на Донбасі. Але при цьому армія готувалася до гіршого з можливих варіантів.

Такі заяви зробив командир ОТУ "Північ", бригадний генерал Дмитро Красильников в інтерв'ю прес-центру Генштабу ЗСУ.

Українські війська сподівалися, що наступ почнеться з Донбасу. Росія кине в бій підрозділи бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", добровольців і найманців. А підтримувати їх будуть РСЗВ дальньої дії і авіація.

"Ми все ж думали і, можна сказати, сподівалися, що противник почне свої активні бойові дії з окупованої частини території Луганської та Донецької областей... До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не дійде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до гіршого", — розповів Красильников.

При цьому наступ з різних сторін не став несподіванкою для ЗСУ. В оперативному командуванні "Північ" були готові до атаки.

"Перший удар, який припав на райони відведення, виявився невдалим для противника, і ми зберегли нашу основну бойову міць... і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", — заявив генерал.

Нагадаємо, за даними МВС, зараз найгарячіші військові точки — це Сєвєродонецьк і Слов'янський напрямок. Ситуація в першому місті дуже складна, так як там знаходяться істотні ворожі сили. Сьогодні, 4 травня, Генштаб відрапортував, що до Сєвєродонецька прибув мобілізаційний резерв 2 армійського корпусу.

А на Слов'янському напрямку Росія планує відновити наступ. Для цього ворог накопичив 20 батальйонно-тактичних груп.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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