Блискуче спрацював тандем аеророзвідки та артилерії.

Українські воїни ефектно знищили групу російських окупантів під Вугледаром Донецької області, де точаться важкі бої.

Відео атаки опублікував український журналіст Юрій Бутусов. За його даними, по російських штурмовиках відпрацювала українська артилерія.

"Два прямі влучення 155 мм снарядів по групі російських військових під Вугледаром. Група йде колоною по одному, і перший постріл української гаубиці накрив росіян, вони не встигли розосередитися і залягти. Частину з них було вбито або поранено, уцілілі підійшли до місця першого влучення і в цей момент другий снаряд також точно накрив ворога", - зазначив Бутусов.

Він додав, що блискуче коригування українських аеророзвідників та стрілянина артилеристів спрацювали відмінно. "Така призова стрілянина заслуговує на нагороди", - зазначив журналіст.

Втрати РФ: актуальні дані

Сили оборони минулої доби ліквідували понад 700 окупантів, й наразі втрати Росії в Україні перевищили 150 тис. осіб. Це нова психологічна позначка у статистиці втрат.

Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Українські воїни за минулу добу відбили на цих напрямках понад 170 ворожих атак.

Вас також можуть зацікавити новини: