Тим часом ворог намагається штурмувати напрямок Довгеньке - Мазанівка, бій триває.

Українські воїни відбили наступ ворога в районі Удинаші, окупанти відійшли.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В'ялівського водосховища. Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Удинаші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного.

"Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного", - повідомили у Генштабі.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

Раніше повідомлялося, що українські війська збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська, які зіштовхнуться з проблемами, намагаючись оточити місто.

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