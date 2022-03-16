Навіть найкращі з окупантів не можуть зрівнятися з нашими професійними солдатами.

Збройні сили України активно відбиваються від російських фашистів на всіх напрямках і поступово переходять в контратаки. Наші доблесні бійці знищують не тільки "гарматне м'ясо", яке військовий злочинець Путін відправив на війну, а й флагманські підрозділи армії РФ. Нещодавно в Мережі розлетілася фотографія з шістьма вбитими "крапчастими беретами" — елітою Росгвардії. Компанію їм склав сьомий солдат, інформація про якого надійшла окремо. Всі вони вирушили в пекло, як окупанти, які принесли багато бід українцям.

У Мережі також опублікували інформацію про окремих убитих ворогів зі знімка вище. Всі солдати входили в Центр спеціального призначення (ЦСН) "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.

Олексій Блінков (другий праворуч) — випускник Новосибірського інституту військ Росгвардії. Михайло Бєляков (імовірно другий зліва) — уродженець Нікольська Пензенської області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі. В Україні його вбили ще 28 лютого.

Про сьомого бійця розповіли окремо. Максим Пустозвонов, виходець з Самарської області, колишній футболіст молодіжного складу "Крил Рад".

Спектр обов'язків "Витязя" досить широкий — від формування банд до охорони важливих персон. Однак для наших солдатів вони просто вороги, а хороший ворог — це мертвий ворог.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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