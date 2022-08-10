Відповідну інформацію розповідають працівникам великих підприємств.

В Мелітополі Запорізької області окупанти брешуть людям, що Україну вже поділили і в західних областях ввели в обіг польські злоті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, окупанти намагаються переконати жителів окупованих територій в тому, що "Україну вже поділили".

"Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру жителів в українській владі та можливості звільнення. Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була", - інформують у відомстві.

У розвідці зазначають, що окупанти це роблять для підриву морально-психологічної стійкості проукраїнськи налаштованого населення, що залишилося в місті.

ГУР МОУ наголошує, що всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державою, а "кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Херсоні окупанти крадуть та виманюють у людей роздані гроші.

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