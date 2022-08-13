За його даними, вибухи мали два епіцентри.

Внаслідок вибухів, які чули мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, уражені два об'єкти російських окупантів.

Про це 24 каналу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, вибухи у місті пролунали приблизно о 15:40.

"Вибухи мали 2 епіцентри. Перший – поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий – мелітопольський лісопарк дорогою до Запоріжжя. Чітко повідомляли, що до лісопарку звозили велику кількість техніки. Зараз точно невідомо, що постраждало, але точно уразили ворожі позиції", – розповів мер.

Федоров додав, що, мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя вкрай складно, оскільки вони перебувають у масштабних депресивних обставинах та небезпеці.

"Лише 10% готові сказати росіянам зі зброєю, що можуть підтримати РФ", - сказав він.

Він зазначив, що є випадки, коли колаборанти хочуть заробити на агітації за окупантів, але не знаходять підтримки. Мер заявив, що РФ не може анексувати частину Запоріжжя, навіть спираючись на свої закони, оскільки люди просто не прийдуть на псевдореферендум.

Крім цього, Федоров сказав, що триває "полювання" на колаборантів, яке оголосив спротив. Він нагадав, що вже підірвали штаб "Єдиної Росії" та фейковий сервісний центр, де розташували видачу несправжніх водійських посвідчень і номерних знаків.

"Також підірвали одного з основних пропагандистів. Є безліч випадків у Мелітопольському районі, де навіть виселили колаборантів і відправили "на відпочинок" до лікарні. Тому "полювання" продовжується на всіх, хто сприятиме проведенню "референдуму", – сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Колаборантка Галина Данильченко, яку окупанти призначили "мером" захопленого Мелітополя, не з'являється на людях.

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