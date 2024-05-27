За словами експертів, мова йде про удари по стратегічних очах РФ.

Якщо результативність удару по радіолокаційній станції дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Орську Оренбурзької області РФ підтвердиться, то мова йде про виведення з ладу 50% всіх загоризонтних РЛС РФ системи попередження про ракетний напад, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід". Про цей йдеться у публікації Defence Express.

Зазначається, що поки за неофіційними даними РФ, залишилась без ще однієї загоризонтної РЛС – "Воронеж-М" метрового діапазону, яка знаходиться за 1500 км від поточної лінії фронту. І враховуючи те, що до цього було уражено дві загоризонтні радіолокаційні станції "Воронеж-ДМ" під Армавіром, мова вже йде про систематичні удари.

За словами експертів, мова йде про удари по стратегічних очах РФ, тому що вказані РЛС призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад.

Відео дня

Один з таких радарів у Армавірі міг трохи дивитися над малою частиною окупованого Криму, тримаючи у "фокусі" східну частину Середземного моря та Туреччину, а от "Воронеж-М" взагалі у бік України не дивився.

Задача цієї станції на кордоні з Казахстаном – попередити про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто її відповідальність – у першу чергу, Китай, а також Індія та Пакистан. На мапі нижче від "Воронеж-М" (номером 9) "Воронеж-ДМ" номер 10 вже не діє.

Таким чином, якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід". Хоча зараз РФ все ще має огляд у бік Китаю завдяки "Воронеж-ДМ" під Барнаулом (№8) та "Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області (№7). Дальність до них, від умовного Краматорська, складає близько 3,2 тисячі та 4,5 тисячі кілометрів по прямій.

Також експерти додають, якщо ураження підтвердиться, то це вже знову буде питанням, чому такі стратегічні об'єкти у РФ перебувають взагалі без прикриття ППО.

До того ж у досяжній дальності від України перебуває ще декілька РЛС типу "Воронеж" – "Воронеж-М" під Санкт-Петербургом у Лехтусі - 900 км. У його зоні огляду - Північне море та Північна Атлантика, де знаходяться пускові райони стратегічних підводних човнів НАТО. А всього у 450 км від кордону по прямій – "Воронеж-ДМ" у Калінінградській області на аеродромі Дунаєвка. Зона відповідальності цього радара - сектор від Північної Атлантики до Італії.

Удари по російським РЛС

24 травня стало відомо, що Ще 23 травня українські дрони атакували РЛС, що розташована біля російського Армавіра. Згодом в мережі опублікували фото та відео. Супутник Planet Labs зафіксував наслідки атаки безпілотника ГУР по ядерній радіолокаційній станції Росії. Видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було.

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в ефірі телемарафону прокоментував удар безпілотника ГУР по станції. Вартість такої РЛС – близько 1,5 млрд рублів, то ж це також помітний удар по російській економіці.

Вас також можуть зацікавити новини: