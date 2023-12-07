При цьому українські війська наступали на Степове, де утримують позиції в центрі населеного пункту.

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Там зазначили, що геолокаційні кадри показують, що росіяни дещо просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

При цьому російські воєнкори розповсюдили дані про те, що росіянам вдалося просунулися на південь від авдіївського сміттєзвалища, в районі авдіївського коксохімічного заводу та біля Первомайського і на схід від Авдіївки. Однак аналітики Інституту зауважили, що підтверджень цим "досягненням" насправді немає.

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За даними аналітиків, які посилаються на геолокаційні кадри, нібито видно підрозділи російських 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус "ДНР"), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади "Ветерани", які діють у промзоні на південний схід від Авдіївки.

В свою чергу ЗСУ контратакували під Авдіївкою і підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах видно, що українські війська наступали на Степове. Українські війська утримують позиції в центрі Степового, незважаючи на російські атаки.

Крім того, російські війська продовжили наземні атаки у районі Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. При цьому російські воєнкори заявили, що російські війська досягли невстановлених успіхів в районі Хромового, просунулися на 400 метрів на південно-західній околиці Бахмута і просунулися на 500 метрів в районі Кліщіївки. Але ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

Війна в Україні: новини

В Генштабі ЗСУ повідомили, що за попередню добу відбулося 83 бойових зіткнення. Росіяни атакували на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та інших напрямках.

А офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов зауважив, що російські окупанти щодня проводять масові атакувальні дії та кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти.

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