Наразі супротивник знизив темпи просування вглиб території, але не полишає планів наступальної операції, зазначила заступник очільника Міноборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кількісна перевага ворога нівелюється якісною перевагою української армії.

Про це вона сказала в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо в цілому аналізувати ситуацію по фронту, то ворог знизив темпи просування вглиб території, але не полишає планів наступальної операції. Тому ми не повинні розслаблятися, ми повинні дотиснути ворога і бути потужним тилом нашої армії", - зазначила Маляр.

Вона розповіла, що наразі триває кругова оборона Маріуполя, а також ворога всіляко стримують від просування по південно-східному операційному округу.

"Сьогодні всі так само задіяні, щоб стримувати ворога і на підступах до Києва. Тобто на всіх ділянках, де за різними даним може здійснюватися просування вглиб, задіяні всі сили, щоб ворога стримати. І в тому числі й на білоруському напрямі", - додала заступник міністра.

За її словами, наразі білоруські та російські військові деморалізовані та "дуже сильно задумуються над тим, щоб не брати участь у цій ганебній варварській війні".

"Їх перевага кількісна нівелюється нашою перевагою якісною", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

Ганна Маляр 7 березня повідомила, що армія РФ зазнає величезних втрат і не може виконати поставлені перед нею завдання.

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