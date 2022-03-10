Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кількісна перевага ворога нівелюється якісною перевагою української армії.
Про це вона сказала в ефірі інформаційного телемарафону.
"Якщо в цілому аналізувати ситуацію по фронту, то ворог знизив темпи просування вглиб території, але не полишає планів наступальної операції. Тому ми не повинні розслаблятися, ми повинні дотиснути ворога і бути потужним тилом нашої армії", - зазначила Маляр.
Вона розповіла, що наразі триває кругова оборона Маріуполя, а також ворога всіляко стримують від просування по південно-східному операційному округу.
"Сьогодні всі так само задіяні, щоб стримувати ворога і на підступах до Києва. Тобто на всіх ділянках, де за різними даним може здійснюватися просування вглиб, задіяні всі сили, щоб ворога стримати. І в тому числі й на білоруському напрямі", - додала заступник міністра.
За її словами, наразі білоруські та російські військові деморалізовані та "дуже сильно задумуються над тим, щоб не брати участь у цій ганебній варварській війні".
"Їх перевага кількісна нівелюється нашою перевагою якісною", - підкреслила Маляр.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.
Ганна Маляр 7 березня повідомила, що армія РФ зазнає величезних втрат і не може виконати поставлені перед нею завдання.