Російські війська набагато частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі України.

На один військовий об’єкт, обстріляний росіянами, припадає 73 цивільних.

Про це свідчать дані, озвучені першим заступником міністра внутрішніх справ України Євгеном Єніним.

"Ми бачимо цифри - понад 22 тисячі об’єктів цивільних уражених і всього близько 300 - військових об’єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об’єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", - сказав Єнін.

Заступник міністра зазначив, що війська Росії вражають і об’єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи.

Єнін наголосив, що будь-що може стати об’єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.

Як писав УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики постійно фіксує епізоди пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини й закладів культури.

Станом на середину липня було пошкоджено 128 об'єктів, які мають офіційний статус пам'яток; 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди).

Крім цього, пошкоджено 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів, 40 бібліотек.

Вас також можуть зацікавити новини: