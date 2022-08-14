На один військовий об’єкт, обстріляний росіянами, припадає 73 цивільних.
Про це свідчать дані, озвучені першим заступником міністра внутрішніх справ України Євгеном Єніним.
"Ми бачимо цифри - понад 22 тисячі об’єктів цивільних уражених і всього близько 300 - військових об’єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об’єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", - сказав Єнін.
Заступник міністра зазначив, що війська Росії вражають і об’єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи.
Єнін наголосив, що будь-що може стати об’єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.
Як писав УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики постійно фіксує епізоди пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини й закладів культури.
Станом на середину липня було пошкоджено 128 об'єктів, які мають офіційний статус пам'яток; 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди).
Крім цього, пошкоджено 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів, 40 бібліотек.