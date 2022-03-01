Наголошується, що з боку ворога також великі втрати.

В Охтирці Сумської області внаслідок масованого вогню російських окупантів у військовій частині загинули 70 бійців.

Про це повідомив у Телеграм голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200-х готуємо", - йдеться у його повідомленні.

Водночас Живицький наголосив, що з боку ворога також великі втрати.

"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", - додав голова Сумської ОДА.

Також він опублікував фотографії зруйнованої окупантами військової частини, з-під завалів якої дістають тіла солдатів.

Раніше міський голова Охтирки Павло Кузьменко заявляв, що на місто Охтирку Сумської області скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби.

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