Загарбники розуміють, що удари ЗСУ можуть повторитись.

Російські окупанти після успішних ударів ЗСУ по їхньому флоту вдались до нової "тактики". Вони створили загородження з цивільних кораблів.

"Ховаються (російські кораблі, - ред.) поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", - розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, загарбники усвідомлюють, що удари Сил оборони України можуть повторитись.

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"Гасло "можем павтаріть" працює проти них", - підсумувала Гуменюк.

Російський флот - останні новини

Як відомо, у квітні 2022 року українські захисники почали знищувати російський флот і почали це, втопивши російський крейсер "Москва", який був флагманом.

У травні 2023 року поблизу берегів Туреччини морські дрони атакувати розвідувальний корабель РФ проекту 18280 "Іван Хурс".

У ніч на 4 серпня біля берегів Новоросійська був уражений російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

Пізніше стало відомо, що пошкоджено нафтовий танкер Sig.

Президент Володимир Зеленський попередив РФ, що до кінця війни вона залишить без кораблів.

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