Генерал-майора Віктора Ніколюка, який до цього обіймав посаду командувача ОК, призначено командувачем підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ.

В оперативному командуванні "Північ" змінився командувач, ним став бригадний генерал Дмитро Красильников.

Як повідомляє Міністерство оборони України, генерал-майора Віктора Ніколюка, який до цього обіймав посаду командувача ОК, призначено командувачем підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ.

Натомість командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников.

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Кадрові зміни в українському генералітеті

За понад рік повномасштабної війни в українському генералітеті відбулося близько десяти відставок. Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зізнався, що звільнив десятьох генералів. Ще один - застрелився.

Ходили чутки, що між Залужним та командувачем Сухопутними військами Сирським є конфлікт. Однак обидва генерали цю інформацію спростували.

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