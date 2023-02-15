Агентство ООН шукають 5,6 мільярда доларів, щоб допомогти українцям, які змушені були тікати за кордон через повномасштабну війну.
Як повідомляє AP, ця сума включає 3,9 мільярда доларів для Управління з координації гуманітарних питань і 1,7 мільярда доларів Агентству у справах біженців УВКБ ООН для допомоги приблизно 4,2 мільйонам українців, які втекли в 10 країн Східної та Центральної Європи.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді зазначив, що в минулому році фінансування було відносно хорошим (покрито близько 70% потреб).
Гранді також наголосив, що в запиті про 5,6 мільярдів доларів, який став одним з найбільших призначених для допомоги одній країні, не йдеться про Росію, яка стверджує, що прийняла 2,8 мільйона українців, багато з яких насправді були депортовані. За його словами, Росія отримує кошти для допомоги цим людям "з інших джерел". Водночас він зауважив, що якщо буде потрібно, в ООН готові обговорити допомогу українцям в Росії.
В ООН стверджують, що за минулий рік допомогли майже 16 мільйонам людей в Україні, в тому числі, на окупованих територіях. Більш як третина з них отримала грошову допомогу.
Допомога переселенцям в Україні
Український уряд виплачує переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісяця по 2-3 тисячі гривень. При цьому вони можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не знаходяться за місцем реєстрації.
Крім цього, в Одеській області переселенці можуть отримати гроші та непродовольчі товари від ООН. А постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської областей можуть отримати по 6 тисяч 660 гривень. Допомогу надає американська благодійна організація HIAS.