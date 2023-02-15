Цей запит став одним з найбільших у своєму роді.

Агентство ООН шукають 5,6 мільярда доларів, щоб допомогти українцям, які змушені були тікати за кордон через повномасштабну війну.

Як повідомляє AP, ця сума включає 3,9 мільярда доларів для Управління з координації гуманітарних питань і 1,7 мільярда доларів Агентству у справах біженців УВКБ ООН для допомоги приблизно 4,2 мільйонам українців, які втекли в 10 країн Східної та Центральної Європи.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді зазначив, що в минулому році фінансування було відносно хорошим (покрито близько 70% потреб).

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Гранді також наголосив, що в запиті про 5,6 мільярдів доларів, який став одним з найбільших призначених для допомоги одній країні, не йдеться про Росію, яка стверджує, що прийняла 2,8 мільйона українців, багато з яких насправді були депортовані. За його словами, Росія отримує кошти для допомоги цим людям "з інших джерел". Водночас він зауважив, що якщо буде потрібно, в ООН готові обговорити допомогу українцям в Росії.

В ООН стверджують, що за минулий рік допомогли майже 16 мільйонам людей в Україні, в тому числі, на окупованих територіях. Більш як третина з них отримала грошову допомогу.

Допомога переселенцям в Україні

Український уряд виплачує переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісяця по 2-3 тисячі гривень. При цьому вони можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не знаходяться за місцем реєстрації.

Крім цього, в Одеській області переселенці можуть отримати гроші та непродовольчі товари від ООН. А постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської областей можуть отримати по 6 тисяч 660 гривень. Допомогу надає американська благодійна організація HIAS.

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