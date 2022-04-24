До участі у заході долучилися понад 200 представників засобів масової інформації з різних країн.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров пояснив проведення прес-конференції президента в Київському метрополітені - на станції "Майдан Незалежності".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком прес-конференції.

Никифоров наголосив на вагомості того, аби з плином часу не зникала увага до України.

"Поки що цікавість і увага - шалена. Дуже хотілося б, щоб так було й надалі, щоб така увага світу була до проблем України й надалі. Власне, через це ми і збираємо таку загальну прес-конференцію... Ідея була в тому, щоб зібрати якомога більшу кількість людей, журналістів, іноземних, в першу чергу, які тут працюють попри ризик, попри небезпеку. І їм подякувати за те, що вони роблять, за те, що вони чесно висвітлюють ці події", - сказав він.

На запитання, чому для проведення прес-конференції обрали станцію метрополітену, Никифоров зауважив, що метрополітен є ще й бомбосховищем.

"Ми маємо можливість робити це в прямому ефірі тепер. Бо в будь-якому іншому випадку був би ризик, що туди б щось прилетіло... В прямому ефірі видно, де саме президент перебуває в цей конкретний момент часу", - зазначив прес-секретар.

Так, окрім безпекового питання, Никифоров додав, що метро - це ще й "цікава локація".

"Президент любить цікаві формати. Я думаю, що за три роки це вже стало зрозуміло", - сказав він.

Також, зазначив Никифоров, станція "Майдан Незалежності" була зручна для проведення заходу логістично.

За його словами, до участі у заході долучилися понад 200 представників засобів масової інформації з різних країн.

Никифоров також зауважив, що необхідність проведення великої прес-конференції назріла вже давно.

"Все залежало також від зайнятості президента. Хотіли, насправді, в минулу середу. Але через те, що не вийшло, перемістилися на суботу", - зазначив прес-секретар.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував генсека ООН за рішення відвідати Росію перед Україною.

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